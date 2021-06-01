Kayseri’de başıboş 'camız' vatandaşlara ve ekiplere zor anlar yaşattı

-Vatandaşların müdahale etmeye çalışması

-Polis ekiplerinden görüntüler

-Polis ekiplerinin araçları durdurması ve sürücüleri uyarması

-Araç sürücülerinin geri dönmesi

-Mahalle sakinlerinden görüntüler

-diğer detaylar



( KAYSERİ -ÖZEL)- Kamyondan kaçan camız 15 kilometre kaçtı, kimseyi yanına yaklaştırmadı KAYSERİ



- Kayseri’de taşındığı kamyonetten kaçarak 15 kilometre boyunca kaçan camız, kendisine müdahale etmek isteyen vatandaşlara ve polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Hisarcık Mahallesi’nde bulunduğu kamyonetten kaçan camız, kaçmaya başladı.

Sahiplerinin kovaladığı camız, kent merkezine indi. Yaklaşık 15 kilometre boyunca kaçan camız, bazı yerlerde trafikteki sürücülere zor anlar yaşattı. Kaçarak Kocasinan ilçesine bağlı Yenimahalle’ye gelen camız, burada da kendisine müdahale etmek isteyen vatandaşları yanına yaklaştırmadı. Polis ekipleri de, camızın bulunduğu caddeden geçen araçları durdurarak, şoförleri uyardı. Araç sürücüleri de araçlarına zarar gelmemesi için geri döndü. Mahallelerinde camız gören vatandaşlarda evlerinin balkonlarına çıkarak dikkatli gözlerle olup biteni izledi. Ekiplerin camızı yakalamak için çalışmaları sürüyor. (AG-

