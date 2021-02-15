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15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Kayseri'de apartmandaki boş dairede çıktı, dumandan etkilenen bir kişi tedavi altına alındı

- Kayseri'de apartmandaki boş dairede çıktı, dumandan etkilenen bir kişi tedavi altına alındı

İtfaiye ekiplerinden görüntüler

Polis Güvenlik Önlemi Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale 

-Ekiplerin yangına müdahale etmesi
-Polis ve sağlık ekiplerinden görüntüler
-Bina sakinlerinden görüntüler
-diğer detaylar
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-Görüntü 1 dakika 57, tünele geçildi.

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir apartmanın son katında bulunan boş dairede çıkan yangında maddi hasar oluşurken, dumandan etkilenen bir kişi de tedavi altına alındı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kılıçaslan Mahallesi Müderris Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın son katında bulunan boş daire henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevleri gören bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çıkan yangın kısa süre içerisinde söndürülürken, bina sakinleri de büyük panik yaşadı. Ayrıca, çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi de ambulansta tedavi altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (AG-
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