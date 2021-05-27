Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
KAYSERİ - Caminin musluklarını çalan zanlı suçüstü yakalandı

KAYSERİ - Caminin musluklarını çalan zanlı suçüstü yakalandı

- Olay yerinden görüntü - Polis ekipleri ve bekçilerin olaya müdahalesi - Hırsızlık zanlısının gözaltına alınması - Çalınan muslukların görüntüsüKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de caminin abdesthane ve tuvaletlerinde bulunan muslukları çalan zanlı, bekçiler tarafından suçüstü yakalandı.Alınan bilgiye göre, Yeni Sanayi Sitesi Gazali Geçidi'nde devriye gezen bekçiler İmam - ı Gazali Camisi'nin tuvaletlerinden gelen ses üzerine içeri girdi.Burada iki kişinin muslukları sökmeye çalıştığını gören bekçiler, zanlıları yakalamaya çalıştı.Yakalanacaklarını anlayınca kaçmaya çalışan şüphelilerden Y.T, kısa süren kovalamaca sonucu yakalandı.Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri de burada inceleme yaparak diğer şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Akalan 

İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement