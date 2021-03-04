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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
KAYSERİ - Çalıntı araçla polisten kaçan zanlı kaza yapınca yakalandı

KAYSERİ - Çalıntı araçla polisten kaçan zanlı kaza yapınca yakalandı

- Çalıntı otomobilden görünüm - Polis ekiplerinin inceleme yapmasıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de çalıntı araçla polisin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü kaza yapınca yakalandı.Edinilen bilgiye göre S.Y'nin kullandığı 38 BR 537 plakalı otomobil Melikgazi ilçesi Fırat Caddesi'nde uygulama yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.Bir süre sonra Mine Sokak'ta park halindeki bir otomobile ve ardından bahçe duvarına çarpan aracın sürücüsü ve yanındaki arkadaşı polis ekiplerince gözaltına alındı.Kazadan yara almadan kurtulan iki kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Polis Çalıntı Araç Akalan Polis Ekipleri Dur İhtarı 

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