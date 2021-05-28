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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
KAYSERİ - Bir sürücü 3 kilometre arayla iki araca çarptı: 2 yaralı

KAYSERİ - Bir sürücü 3 kilometre arayla iki araca çarptı: 2 yaralı

- Kaza anının güvenlik kamerası görüntüsü - Kaza yerinden görüntüler - Kaza yapan araçlardan görüntüler - Polis ekiplerinin kaza yerinde incelemeler yapmasıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de bir kişinin otomobiliyle 3 kilometre arayla iki araca çarpması sonucu baba ile kızı yaralandı.Alınan bilgiye göre, Ş.Ö. yönetimindeki 16 ACA 32 plakalı otomobil, merkez Kocasinan ilçesi Kadir Has Caddesi'nde, 38 ZS 937 plakalı araca arkadan çarpıp kaçtı.Aracıyla yaklaşık 3 kilometre uzaklaşan Ş.Ö, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Canel Sokak'ta, D.Y. idaresindeki 38 ACD 593 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada D.Y. ve yanında bulunan kızı M.Y. yaralandı. Yaralılar,112 Acil Servis ekiplerince Kayseri Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kazanın ardından otomobilinden inerek olay yerinden uzaklaşan Ş.Ö, yaklaşık yarım saat sonra polis ekiplerine teslim oldu.Öte yandan, kaza anı ve sürücünün olay yerinden uzaklaşması, bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis Kamera Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri 

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