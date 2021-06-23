KAYSERİ - Apartmanın zemin katındaki dükkanda çıkan yangına müdahale ediliyor
- İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi - Vatandaşların hortum ile müdahalede bulunması - Emniyet şeridi çekilerek olay yerinin kontrol altına alınması - Vatandaşlardan yangın bölgesinde toplanması Kayseri 'de bir apartmanın zemin katındaki dükkanda çıkan yangına müdahale ediliyor - Vatandaşlar hortum ve araçlarında bulunan yangın söndürme tüpleri ile söndürmeye yardımda bulunduKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de 14 katlı apartmanın zemin katında bulunan dükkanda çıkan yangına müdahale ediliyor.Kocasinan ilçesi Uğurevler Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın zemin katında bulunan parfümeri dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.Çevrede bulunan vatandaşlar hortum ve araçlarında bulunan yangın söndürme tüpleri ile müdahalede bulundu.İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekipler binada mahsur kalan vatandaşları kurtarmaya çalışıyor.Kısmen söndürülen yangına müdahale devam ediyor.
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