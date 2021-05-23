Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
KAYSERİ - Ailesiyle tartıştıktan sonra kendisini eve kilitleyen genci polis ikna etti

KAYSERİ - Ailesiyle tartıştıktan sonra kendisini eve kilitleyen genci polis ikna etti

- Polis ve özel harekat ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleri - Gözaltına alınan zanlının ekip otosuna bindirilişi Kayseri 'de ailesiyle tartıştıktan sonra kendisini eve kilitleyen genci polis ikna ettiKAYSERİ (AA) - Kayseri 'nin Kocasinan ilçesinde, ailesiyle tartıştıktan sonra kendisini eve kilitleyen genç, polis ekiplerince ikna edildi.Fevziçakmak Mahallesi Şems Sokak'ta ikamet eden M.Ö. (30), henüz belirlenemeyen nedenle ailesiyle tartıştı.Elinde bıçak ve testere ile taşkınlık çıkartan M.Ö, daha sonra kendisini eve kilitledi.Komşuların ihbarı üzerine, olay yerine Özel Harekat polisleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.Polisin ikna çabalarına rağmen kapıyı açmayan M.Ö, ekiplerin eve girmesi durumunda kendisini yaralayacağını belirtti.
Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucu ikna edilen M.Ö. evden çıkınca ifadesi alınmak üzere polis ekiplerince karakola götürüldü.

Polis Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement