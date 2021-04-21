Kaymakam ve Belediye Başkanının içinde bulunduğu makam aracı şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

-Kazaya karışan araçlardan detay



( ERZURUM ) ERZURUM



- Olur'da kaymakam ve belediye başkanının içinde bulunduğu makam aracı şarampole yuvarlandı, 100 metre sürüklendi dört kişi yaralandı. Olur Kaymakamı İlker Eker ve Olur Belediye Başkanı Sıddık Demircan, Koruma Polis Memuru Murat Keskin’ın içinde olduğu Şoför Sinan yıldırım yönetimindeki 25 FE 002 Plakalı makam aracı Oltu Kaleboğazı mevkisinde şarampole yuvarlandı. Kazada Kaymakam Eker, Belediye Başkanı Demircan, polis memuru koruma Murat Keskin ve makam şoförü yaralandı. Yaralılar Oltu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayı duyan Oltu kaymakamı Şenol Turan Oltu Devlet Hastanesi’nde kaza yapan Olur Kaymakamı Olur Belediye Başkanını ve diğer yararlıları ziyaret etti. Oltu kaymakamı Turan, ‘Arkadaşların durumu çok iyi hayati tehlikeleri yok Olur Belediye Bakanımızın içlerinde en fazla darbeye maruz kalan ama çok şükür onunda hayati tehlikesi yok arkadaşlar yakinen ilgileniyorlar inşallah en kısa zamanda sağlığına kavuşacak hepsi ucuz atlatılmış bir kaza diyelim kazanın şekline bakılacak olursak onları bu şekilde görmek aracın fotoğraflarından sonra beni mutlu etti’ dedi.

(DMA-AT)



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