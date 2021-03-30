-YEŞİLOVA MAHALLESİNDE YAYA GEÇİDİNE KIRMIZI ÇİZGİ ÇEKİLMESİ GÖRÜNTÜSÜ

-SİMAV KAYMAKAMI TÜRKER ÇAĞATAY HALİM İLE RÖPORTAJ

-YAYA GEÇİDİNDEKİ ÇOCUĞA KIRMIZI DÜDÜK VERİLMESİ

-SÜRÜCÜYE JANDARMA TRAFİK EKİBİ TATAFINDAN KIRMIZI ÇİZGİ HATIRLATILMASI

-YAYA GEÇİTLERİNDE KIRMIZI ÇİZGİ GÖRÜNTÜLERİ



( KÜTAHYA ) Kaymakam Halim: "Yaya geçitlerine kırmızı çizgimizi çektik" KÜTAHYA



- Kütahya’nın Simav ilçesinde, İçişleri Bakanlığı tarafından ‘Yayalar Kırmızı Çizgimiz’ sloganıyla hazırlanan uygulama hayata geçirildi. Bu kapsamda düzenlenen etkinliğe Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Belediye Başkanı Adil Biçer, Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Matar, Emniyet Müdürü Onur Altındağ, Sivil Toplum Kuruluşları’nın (STK) temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, hayata geçirilen düzenlemenin bir farkındalık etkinliği olduğunu ifade etti.

Kaymakam Halim “ İçişleri Bakanlığı, Türkiye’deki trafik kazalarını azaltmak amacıyla, öncelikle Karayolları Trafik Kanunu’nun 74’üncü maddesini değiştirdi. Bu farkındalık etkinliklerinin tamamı, bu değişim ile alakalıdır. Işığı olmayan kavşaklara ve okul yaya geçitlerine yaklaşan sürücülerin yavaşlaması ve buralarda geçiş üstünlüğünün yayalarda olduğunun bilinmesi şeklinde bir düzenleme yapıldı. Önce yaya görselleri ve yaya geçitleri belirginleştirildi. Biz de, kırmızı çizgilerimizi yaya geçitlerine çektik. Yaya geçitleri daha belirgin bir hale geldi. Sürücülerden ve yayalardan beklentimiz, kırmızı çizgilerden ve yaya geçitlerinden etkilenerek, geçiş üstünlüğünün yayalarda olduğunun bilinmesidir” dedi.

(MEİ-EFE)



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