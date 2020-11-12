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12 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
- Kayıplara Karışan Paşinyan Ortaya Çıktı: 'Bildiriyi İmzalamasaydım 20 Bin Kişilik Orduyla Kuşatılacaktık'

- Kayıplara Karışan Paşinyan Ortaya Çıktı: 'Bildiriyi İmzalamasaydım 20 Bin Kişilik Orduyla Kuşatılacaktık'

paşinyan açıklama

( ERİVAN ) - Kayıplara karışan Paşinyan ortaya çıktı: "Bildiriyi imzalamasaydım 20 bin kişilik orduyla kuşatılacaktık" ERİVAN

Ulusa Sesleniş Çatışma Barış Gücü Tampon Bölge Parlamento 


- Ermenistan muhalefetinin Dağlık Karabağ yenilgisinin faturasını kestiği Başbakan Nikol Paşinyan istifa çağrılarıma karşı kendisini savunarak, “Bildiriyi imzalamasaydım 20 bin asker ve subayın çemberinde kalacaktık” dedi.
Ermeni işgali altındaki Dağlık Karabağ'da 44 gün süren çatışmalar Azerbaycan'ın zaferi ile sona erdi. Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan arasında imzalanan anlaşma ile işgal altındaki Dağlık Karabağ kurtarıldı. Rusya'nın da tampon bölgeye barış gücü askerleri gönderilmesi kararlaştırıldı. Anlaşmaya imza atan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bildirinin imzalandığı gece ortadan kaybolurken ülkesinde eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Aynı gece Ermenistan halkı parlamento binasını basarak Paşinyan’ı aramıştı. Dün gerçekleştirilen protestolarda da birçok kişi gözaltına alınırken, Ermenistan muhalefet bloğu gece yarısına kadar istifa etmesi için Paşinyan’a süre verdi. Paşinyan verilen süre zarfında istifa etmeyince muhalefet parlamentoyu toplayarak hükümetin feshedilmesini gündeme getirmek istedi, ancak parlamentoda çoğunluk sağlanamadı. Paşinyan ulusa sesleniş konuşması yaptı Paşinyan dünden beri gerilimin had safhada olduğu ülkede kameralar karşısına geçerek ulusa seslendi. Muhalefetin istifasını beklediği Paşinyan, kendisini savundu. Dağlık Karabağ’da askeri olarak güçlerinin kalmadığını işaret eden Paşinyan, “Bu belge, Dağlık Karabağ’da kesin çözüm anlamına gelmiyor. Bu sadece Karabağ’da çatışmaları bitirmekle ilgili bir anlaşma” diyerek kendisine gelen eleştirileri bastırmaya çalıştı. "Dağlık Karabağ’da kaybedecektik" Azerbaycan kuvvetleri tarafından kuşatıldıklarını söyleyen Paşinyan, “Birkaç gün içerisinde önce Hankendi ardından Askeran ve Ağdere’yi kaybedecektik. Bu şehirler kaybedildiğinde 20 bin asker ve subayın çemberinde kalacaktık ve Kelbecer ile Kaşatag’ın düşüşü kaçınılmaz olacaktı” diyerek kendileri açısından durumun kötü olduğunu belirtti.
Anlaşma sayesinde bölgenin güvenli duruma geldiğini söyleyen Paşinyan, “Rus Barış Güçleri, Karabağ sakinlerinin güvenliğini sağlayacak ve bu sayede Hankendi ve Erivan arasında iletişim kopmayarak istikrarlı bir güvenlik sağlanacak” şeklinde konuştu.

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