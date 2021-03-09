Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Kayıp olarak aranıyordu, bir evin çatısında ölü bulunmuştu... 20 yaşındaki Mervenur son yolculuğuna uğurlandı

Kayıp olarak aranıyordu, bir evin çatısında ölü bulunmuştu... 20 yaşındaki Mervenur son yolculuğuna uğurlandı

- Mervenur Polat'ın mezarından görüntüler

Uyuşturucu Cenaze Uyuşturucu Madde Genç Kadın Cinayet 

-- Ailesinin mezarı başında dua etmesi
-- Detaylar

( KAYSERİ )- 4 aydır kayıp olan 1 çocuk annesi ölü bulunmuştu KAYSERİ

- Antalya’da 4 aydır kayıp olarak aranan ve bir evin çatısında ölü olarak bulunan 20 yaşındaki genç kadın toprağa verildi.
Muratpaşa ilçesinde 19 Ekim tarihinden buyana kayıp olan 20 yaşındaki Acil Tıp Teknisyeni Mervenur Polat’ın cansız bedeni geçtiğimiz gün Güllük Caddesindeki babasının yaşadığı evin çatısındaki asansör dairesinde bulundu. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mervenur Polat’ın birlikte en son görüldüğü kişi C. A.’yı gözaltına aldı. Genç kadının ölümüyle ilgili uyuşturucu madde kullanımı ve cinayet iddiaları bulunurken, olayın aydınlatılmasına yönelik geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Ekipler olaya ilişkin C. A.'nın yanı sıra S. A. F.T., İ.H. K.S.G., ve G.H isimli şahısları gözaltına alındı. Tanınmaz halde bulunan Mervenur Polat'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.
Ölüm haberini duyan Kenan Polat ve bir yakını morga gelerek cenazenin teşhisini gerçekleştirdi. Kesin teşhis için ise ve cesedi Polat’ın annesi Güler Polat’tan DNA örneği alındı. Ölü olarak bulunan 1 çocuk annesi Mervenur Polat'ın cenazesi, işlemlerin tamamlanmasının ardından Kayseri Erkilet Bülbül Pınarı Mezarlığı'na defnedildi. (TB-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
33 dakika çıplak işkencenin görüntüler ortaya çıktı33 dakika çıplak işkencenin görüntüler ortaya çıktı
Rus kadınların neden bu kadar güzel olduğu ortaya çıktı!Rus kadınların neden bu kadar güzel olduğu ortaya çıktı!
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Okul yolunda anne ve kızına silahlı saldırıOkul yolunda anne ve kızına silahlı saldırı
Küfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdıKüfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement