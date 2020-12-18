Kayıp kadın mahalleyi ayağa kaldırdı: Jandarmanın siren sesi sonuç verdi

-jandarmanın Anonslu Ve Siren Sesli Uyarısı

-jandarma Aracı Ve Ambulans Detay



( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ



- Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yaklaşık 4 saattir haber alınamayan kadın, jandarma ekiplerinin yoğun siren sesli ve anonslu çabasıyla evine geri döndü. Edinilen bilgiye göre, Yaylagöne Mahallesi’nde ikamet eden 56 yaşındaki Ş.G. isimli kadından saatlerdir haber alınamadı. Ş.G’ye bir türlü ulaşamayan eşi, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Mahalle meydanında toplanan çok sayıda Yaylagöne sakini ve jandarma asayiş ekipleri, saatlerdir haber alınamayan kadın için seferber oldu. Jandarmanın ısrarlı çabası sonuç verdi Ekip aracından yoğun şekilde siren sesi uyarısı yapan Malkara İlçe Jandarma Asayiş ekipleri, akşam saatlerinde kadına sağ salim ulaşmayı başardı. Yaklaşık 4 saat sonra evine geri dönen Ş.G. ailesini ve Yaylagöne halkını mutlu etti. Ş.G’ye kavuştuğu için sevinç yaşayan eşi de, jandarma ekiplerine teşekkür etti. (HT-



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