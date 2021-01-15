Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Kayıp doktorun arkadaşı: “Kendi telefonu tamirde olduğu için kızının cep telefonunu yanına almış”

Kayıp doktorun arkadaşı: “Kendi telefonu tamirde olduğu için kızının cep telefonunu yanına almış”

Ekiplerden görüntüler

Hastane A Haber Sivil Toplum Cep Telefonu Kar Yağışı 

-Tolun'un yakınlarından görüntüler
-Hayrettin Levent ile röportaj
-Detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’de iki gündür kendisinden alınamayan arkadaşları da farklı illerden gelerek arama çalışmalarına katıldı.
İzmir'den Tolun'u aramak için gelen arkadaşı Hayrettin Levent, "Kendi telefonu tamirde olduğu için kızının cep telefonunu yanına almış” dedi.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’de özel bir hastanede görev yapan 51 yaşındaki Doktor Uğur Tolun, önceki gün 41 EF 389 plakalı kamyoneti ile kar yağışının başladığı Kartepe sınırları içindeki Samanlı Dağlarına gideceğini söyleyerek ayrıldı. Tolun’dan 1 gün boyunca haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine, Tolun’un gideceğini söylediği Samanlı Dağları’ndaki Kuzuyayla Tabiat Parkı bölgesine Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve AFAD ve AKUT ekipleri sevk edildi. Sabah saatlerinde başlatılan arama çalışmalarına Kocaeli ve çevre illerden gelen AKUT, AFAD, JAK ve sivil toplum kuruluşları katıldı.
“Kendi telefonu tamirde olduğu için kızının cep telefonunu yanına almış” Genişletilen arama çalışmalarına Tolun’un arkadaşları ve yakınları da katıldı.
İzmir’den arkadaşı Tolun’u aramak için gelen Hayrettin Levent, “İzmir’de yaşıyoruz. Gençliğimden beri tanıdığım insan. Duyar duymaz geldik. Arama çalışmalarına katıldık. Kendi telefonu tamirde olduğu için kızının cep telefonunu almış. En son berbere gidiyor. 4 tane kahve içiyor. Ondan sonra, ‘İyiyim’ diyerek ayrılıyor. Berberde uzun bir süre sohbet etmiş. Çok sevdiğimiz bir insan” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Yalçın Topçu Erzincan'da Referandumu AnlattıYalçın Topçu Erzincan'da Referandumu Anlattı
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı