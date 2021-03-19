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19 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Kayıp Berk Ergier’in iki gün önce kayalıklarda görüntülendiği iddia edildi

Kayıp Berk Ergier’in iki gün önce kayalıklarda görüntülendiği iddia edildi

Arama çalışmaları

Eğitimli Köpek Kimlik Tespiti Harekete Geç Cep Telefonu Döviz Bürosu 

-Ekiplerden detay
-Kayalarda arama çalışmaları

( AYDIN ) AYDIN

- İki gün önce aniden ortadan kaybolan 36 yaşındaki Berk Ergier'in Kirazlı Mahallesi yakınlarında görüldüğü iddia edilmesi üzerine bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı. Kirazlı Mahallesi'ndeki bir restoran işletmecisinin iki gün önce ormanlık alandaki uçurum kenarındaki kayalıklarda dolaştığı için şüphelenip görüntüsünü çektiği şahsın kayıp Berk Ergier olduğu iddia edildi. Restoran işletmecisinin Jandarmaya haber vermesi üzerine ormanlık bölgede AFAD ve AKUT ekiplerinin de katılımıyla arama kurtarma çalışması yapıldı. Aramalarda “hassas burun” olarak isimlendirilen eğitimli köpekler kullanıldı. Kayıplara karışan evli ve 3 yaşında bir kız çocuk sahibi Berk Ergier isimli döviz bürosu çalışanından iki gündür haber alınamıyordu. Berk Ergier’in kaçırılmış olabileceğini iddia eden ailesi polise başvurmuş, Kuşadası polisi de kurduğu özel ekiple aramalara başlamıştı. Önceki gün saat 14.00 sıralarında işe gitmek için evden ayrılan Berk Ergier’in son olarak otogar civarındaki mosebe görüntüleri bulunmuştu. Kayıp haberini internette okuyan Kirazlı Mahallesi'ndeki bir restoranın sahibi, iki gün önce ormanlık alandaki kayalıklarda görüp şüphelendiği için cep telefonuyla görüntüsünü çektiği şahsın Berk Ergier olabileceği gerekçesiyle Kuşadası Jandarmasına başvurdu. Bu gelişme üzerine harekete geçen Jandarma, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’nün kurduğu özel ekip ile birlikte söz konusu bölgede arama kurtarma çalışmasına başladı.
Ormanlık alandaki arama çalışmalarına AFAD ve AKUT ekipleri de katılırken, aramalarda hassas burun olarak nitelendirilen eğitimli köpekler kullanıldı. Berk Ergier’den herhangi bir ize rastlanmazken, hava karardığı için arama kurtarma çalışmaları yarına ertelendi. Arama kurtarma çalışmalarının yarın sabahtan itibaren kaldığı yerden devam edeceği açıklanırken, cep telefonuyla çekilen görüntüleri inceleyen polis ekibinin görüntüleri Berk Ergier’in ailesine de izleterek kimlik tespiti yapmaya çalışacağı öğrenildi. (İÜD-OD-Y)
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