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22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kayınpederinin oturduğu apartmana tüfekle ateş açtı

Kayınpederinin oturduğu apartmana tüfekle ateş açtı

olay yerinden görüntü, ekiplerin incelemesi, detaylar

Polis Akalan Pompalı Tüfek 

-Görüntü ftpye geçilmiş

( ÇORUM ) -- Etrafa rastgele ateş açan şahsı mahalleli yakaladı ÇORUM

- Çorum’da boşanma aşamasındaki eşinin babasının evine giden şahıs apartmana tüfekle rastgele ateş açtı. Olayın ardından şahıs gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, Gülabibey mahallesi Bağcılar 49. Sokak'ta meydana gelen olayda C.Ş., boşanma aşamasında olduğu eşi H.S.Ş.'nin baba evine gelerek pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Silah sesleri sonrasında ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırgan şahıs binada oturanlar tarafından yakalanarak polise teslim edilirken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadı. Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede bir adet pompalı tüfek ele geçirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (TG-KA
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