Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Kayalıklardan düşen avcı ölümden döndü - Ayağı kırılan avcıyı Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri kurtardı

- Kayalıklardan düşen avcı ölümden döndü - Ayağı kırılan avcıyı Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri kurtardı

vatandaş cep telefonu görüntüsü

( ÇORUM ) - Kayalıklardan düşen avcı ölümden döndü- Ayağı kırılan avcıyı Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri kurtardı ÇORUM

İlk Müdahale Jandarma Kayalı Ormanlı Cep Telefonu 


- Çorum’da kayalıklardan düşen avcı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, merkeze bağlı Abdalata köyü kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Av Koruma Kontrol ekipleri rutin av denetimleri sırasında ormanlık alanda bir avcının ayağının kayması sonucu yüksekten düştüğünü tespit etti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri durumu sağlık görevlileri ve jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye giden ambulans, yolların bozuk olması nedeniyle olay yerine ulaşamadı. Sağlık görevlileri yaralı avcının yanına Av Koruma Kontrol ekiplerinin aracıyla götürüldü. Ayağı kırılan avcı, sağlık görevlileri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Doğa Koruma Milli Parklar, Jandarma ve sağlık görevlileri tarafından sedyeyle ambulansa taşındı. Hastanede tedavi altına alınan avcının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (MMY-BÖ-KA
loading...
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement