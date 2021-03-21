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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Kayalıklarda mahsur kalan keçileri 5 saatlik çalışmayla sırtlarında taşıyarak kurtardılar

Kayalıklarda mahsur kalan keçileri 5 saatlik çalışmayla sırtlarında taşıyarak kurtardılar

Arama-kurtarma ekibinin tırmanışı

Kayalı Kurtarma Ekibi Bild Keçi Şili 

-Ekiplerin keçilere ulaşması
-Ekiplerin keçileri sırtlarında aşağıya indirmesi
-Ekiplerin açıklaması

( OSMANİYE ) OSMANİYE

- Osmaniye’nin Kırmacılı Köyü'nde yaklaşık 30 metre yükseklikteki kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi, arama-kurtarma ekipleri tarafından 5 saatlik çalışma sonunda, sırtta taşınarak aşağıya indirildi. Kurtarılan keçiler, sahibine teslim edildi. Edinilen bilgiye göre, Kırmacılı Köyü'nde besicilikle uğraşan Mehmet Tarakçı, araziye keçilerini otlatmaya çıkardı. Bir süre sonra keçilerden ikisinin yaklaşık 30 metre yükseklikte bulunan kayalarda olduğunu gören Tarakçı, keçilerin kendiliğinden ineceğini düşündü. 3 gün geçmesine rağmen keçilerin kayalıklardan inemediğini gören Tarakçı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli arama kurtarma ekibi yönlendirildi. Bölgeye ulaşan 5 kişilik kurtarma ekibi, 5 saatlik çalışmayla yaklaşık 30 metre yükseklikte mahsur kalan iki keçiye halatlar yardımıyla ulaştı. Ekipler daha sonra keçileri sırtlarına alarak kayalıklardan aşağıya indirdi. Aşağıya indirilen keçilere su verildikten sonra sahibine teslim edildi. Keçilerine kavuşan Mehmet Tarakçı arama-kurtarma ekibine teşekkür etti.
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