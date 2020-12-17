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17 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Kayakla atlama milli takımı sporcusu Fatih Arda İpcioğlu’ndan nefes kesen uçuş

Kayakla atlama milli takımı sporcusu Fatih Arda İpcioğlu’ndan nefes kesen uçuş

atlayıştan görüntü

Efes Kamera Milli Takım A Milli Takımı Irak 

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( ERZURUM ) ERZURUM

- Kayakla atlama milli takımı sporcusu Fatih Arda İpcioğlu'nun nefes kesen uçuş videosu izleyenleri hayran bıraktı. Türkiye Kayak Federasyonu Kayakla Atlama A Milli takımı sporcularından Fatih Arda İpcioğlu, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum Atlama Kuleleri'nde sürdürüyor. Fatih Arda İpcioğlu’nun atlayışını kask kamerasıyla kaydettiği görüntüler izleyenlerin adeta nefesini kesti. Kuş gibi havadan süzülen Milli sporcu yeni sezonda büyük başarılara imza atmak adına yoğun bir çalışma içerisine girdi.
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