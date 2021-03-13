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13 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kayak yapmaya gidiyorlardı kaza yaptılar: 4 yaralı

Kayak yapmaya gidiyorlardı kaza yaptılar: 4 yaralı

-Kaza yapan araçtan detay

İlk Müdahale Hastane Jandarma Bild Sağlık Ekipleri 

--Kaza yapanların arkadaş grubundan detay
--Ambulanstan detay
--NOT: Görüntü tünelde

( SİVAS ) -- Sivas’ta virajı alamayarak yoldan çıkan otomobil kaza yaptı, içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı SİVAS

- Sivas’ta virajı alamayarak yoldan çıkan otomobil kaza yaptı, içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza Sivas-Karaçayır köyü yolu üzerinde meydana geldi. E.T. idaresinde ki 34 CJL 390 plakalı Hyundai marka otomobilin sürücüsü virajı alamayarak yoldan çıktı. Kazada, Yıldız Dağı Kayak Merkezine gittikleri öğrenilen sürücü ile otomobil içerisinde bulunan R.S, E.Ö. ve C.A. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentte ki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı. (OE-GF-
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