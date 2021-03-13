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13 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kayak yaparken ayağını kıran vatandaşın yardımına jandarma yetişti

Kayak yaparken ayağını kıran vatandaşın yardımına jandarma yetişti

YARALININ YARDIMINA KOŞAN JANDARMA

İlk Müdahale Hastane Jandarma Gesi Sağlık Ekipleri 

-UMKE EKİBİNİN MÜDAHALESİ
-JANDARMA KAR MOTORU İLE TAŞINMASI
-KAYAK YAPANLAR
-FARKLI KİŞİLERİN DÜŞMESİ
-DRONE DETAYLARI

( BURSA ) -- Uludağ’ın zirvesinde kayak yapan genç dengesini kaybedince ayağını kırdı BURSA

- Uludağ’ın zirvesinde tatil yapan kişilerin geçirdiği kazalara Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri anında müdahale ediyor. Kayak yaparken dengesini kaybedince metrelerce yuvarlanan genç ayağını kırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı kar motorunun arkasına bağlanan kızaklı sedye ile taşıdı. Uludağ’ın zirvesine çıkan tatilcilerden kimi ayağını kayıp düşerken, kimi ise kızak takımlarıyla talihsiz anlar yaşıyor. Ancak yeniden toparlanıp ayağa kalkanlardan 21 yaşındaki Sadettin Yıldız o kadar şanslı değildi. Her zaman kayak takımlarıyla kayak yapan Yıldız, dün yaptığı kayakta dengesini kaybedince metrelerce yuvarlandı. Ayağında bulunan kayak takımlarının da takılmasıyla sağ ayağı diz altından kırılan Yıldız ayağa kalkamadı. Çevredekilerin ihbar etmesiyle olay yerine JAK ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kar motorlarıyla olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, gencin ayağının haricinde başka bir yerinde kırık olup olmadığını kontrol etti. Titizlikle kayak ayakkabısı çıkarılan genç, kırık ayağı sabitlendikten sonra sedyeye alındı. Kar motorunun arkasına bağlanan kızaklı sedye ile yaklaşık 3 kilometre taşınan genç, Uludağ Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonuna getirildi.
Burada yapılan müdahalenin ardından genç Bursa merkezdeki hastaneye sevk edildi. (AÇ-MŞ)
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