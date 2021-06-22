Kavurucu sıcakta karpuz ve kavun satarak ekmek parasını kazanıyor

-Kapuz ve kavunların düzeltilmesi

-Edip Cınaklı konuşması

-Genel ve detay



( DİYARBAKIR ) - DİYARBAKIR



- Diyarbakır’da kavurucu sıcakta Bingöl karayolu üzerinde tezgah açan 43 yaşındaki 4 çocuk babası Edip Cınaklı, farklı kentlerden getirdiği karpuz ve kavunları satarak ekmek parasını kazanıyor. Diyarbakır-Bingöl karayolunda karpuz ve kavun satan evli ve 4 çocuk babası Edip Cınaklı (43), aşırı sıcaklara rağmen çocuklarının rızkı için sabahın erken saatlerinde kalkıp tezgahını kuruyor. Gece geç saatlere kadar karayolu başında tezgahını açık tutan Cınaklı, korona virüs ve zor şartlara rağmen müşterilerini düşünerek en iyi karpuz ve kavunu getirip satmaya çalışıyor. "Kimseye muhtaç olmadan ekmek parası için buradayım" Her yıl sezonluk olarak çalıştığını belirten Cınaklı, "Çocukluğumdan beri sebze ve meyve işleriyle uğraşıyorum. Hava sıcak o yüzden mecburi bir şekilde hayatla mücadele etmek gerekir. Kimseye muhtaç olmadan ekmek parası için buradayım, çalışmasam da olmaz. Yolcuların ihtiyaçlarını gideriyorum. Karpuzun kilosu 1 lira 25 kuruş, kavun ise 2 lira 50 kuruştan satıyorum" diye konuştu.

(SI-YRT

