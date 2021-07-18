Kavşakta korkutan kaza...Otomobillerin kafa kafaya çarpıştığı o anlar kamerada

-Olay yeri

-Kazaya karışan araç

-araç

-Vatandaşlar

-Aracın çekici ile kaldırılması

-Vatandaş ile röp.



( İSTANBUL -ÖZEL)- Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı İSTANBUL



- Maltepe’de kavşak üzerinde iki araç kafa kafaya çarpıştı. Araçlar içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. Feci kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan araçlar kullanılamaz hale geldi. Yaşanan kaza anı ve vatandaşların yardıma koştuğu o dakikalar güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, saat 17.00 sıralarında Maltepe Esenket Köprüsü yan yol kavşak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 VR 1012 Plakalı Fiat Fiorino marka araç sürücüsü Alican Koç yol üzerinde seyir halinde olduğu esnada karşı yönden gelen ve kavşaktan sola dönmek isteyen, 34 BCR 692 plakalı Renault Clio marka araç sürücüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da yola savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlatırken sağlık ekipleriyse kazada yaralanan 3 kişiyi hastaneye kaldırdı. Öte yandan meydana gelen kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. "Sürücü baygın yatıyordu" Kaza sonrası Koç’un olay yerine gelen arkadaşlarından Ömer T., ”Arkadaşımız yan yol üzerinden geldiği esnada karşıdan gelen araç sola dönmek istiyor fakat yavaşlamadan yola girince kafa kafaya çarpışmışlar. Arkadaşlarımızı hastaneye kaldırdılar. Son durumları ne yönde şu an bilgimiz yok. Diğer araç sürücüsü de yerde baygın yatıyordu. Karşıdan gelen araç dur tabelası olmasına rağmen durmuyor. Ortaya kaza çıkıyor” diye konuştu.



