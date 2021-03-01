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01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kavgada polislerden kurtulup husumetlisine saldırmak istedi

Kavgada polislerden kurtulup husumetlisine saldırmak istedi

Olay yerinden görüntü

Polis Polis Ekipleri 

-polis ekiplerinden görüntü
-Gözaltına alınan şahıslardan görüntü
-Polisin elinden kurtularak saldırmak isteyen şahıstan görüntü
-diğer taraftan gözaltına alınan şahısların görüntüsü

( DÜZCE )- İki aile arasında kavga çıktı: 7 kişi gözaltına alındı- Kavga büyüyünce, bölgeye birçok polis sevk edildi DÜZCE

- Düzce’de aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen iki aile arasında kavga çıktı. Polis ekiplerinin müdahale ettiği olay esnasında bir kişi polislerin arasından kurtulup husumetlisine saldırmak istedi. Olayda 7 kişi gözaltına alındı. Olay, Düzce Darıcı Mahallesi 5879. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, daha önce aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki aile arasında kavga çıktı. Kavganın çıktığı bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polislerin geldiği bölgede kavga şiddetlenince bölgeye çok sayıda takviye polis sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş, Çevik Kuvvet, Motorize Yunus ve Gece Kartalları tarafları ayırmaya çalıştı. Polis ekiplerinin güçlüklü yatıştırdığı kavganın ardından taraflar gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan bir tanesi husumetlisi olduğu kişiyi polislerin arasından kurtularak saldırmak istedi. Polislerin engellediği şahısta gözaltına alınarak karakola götürüldü. Olayda her iki taraftan 7 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (EB-BCT-
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