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24 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Kavgada koşarken park halindeki motosiklete çarpan genç, otomobilin altında kalma tehlikesi yaşadı

Kavgada koşarken park halindeki motosiklete çarpan genç, otomobilin altında kalma tehlikesi yaşadı

kavga anı

Kamera Şili Cep Telefonu 

-gençlerin kaçması
-diğerlerinin kovalaması
-bir gencin motosiklete çarpıp düşmesi
-Motosikleti tekmelemesi
-Vatandaşların tepkisi

( ANTALYA )- Yeren düşmesine sebep olan motosikleti tekmeledi ANTALYA

- Antalya’da parkta gençler arasında çıkan kavgada kaçan kişiyi kovalayan genç motosiklete çarpıp düşünce, yoldan geçen aracın altında kalma tehlikesi yaşadı. Duruma sinirlenen gencin arkaaşı motosikleti tekmeleyerek düşürürken, yere düşen genç de kalkıp motosiklete tekme attı.Dün gece saatlerinde Kepez ilçesine bağlı Ahatlı Mahallesi’nde çekildiği belirtilen görüntülerde, 9 kişilik genç bir gruptan iki kişi kavgaya tutuştu. İki genç yerde kavga ederken diğerleri izledi, bir genç kavgayı ayırmaya çalışırken bir diğeri de onu engellemeye çalıştı. Bu sırada yerdeki gençlerden birisi bir anda koşmaya başlayınca peşine diğerleri takıldı. Kaçanı kovalayan gençlerden birisi ise yol kenarında park halindeki motosiklete çarpıp yere düşerek o an sokaktan geçen bir otomobilin altında kalma tehlikesi yaşadı. Arkadaşının düşmesine sebep veren motosikleti ise başka bir genç tekme atarak devirdi. Yere düşen genç ise toparlandıktan sonra motosikleti tekmeledi.Seslere uyanan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, mahalle sakinleri gençlere tepki gösterdi. Grup bir süre sonra parktan ayrılarak dağıldı.
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