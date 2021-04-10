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10 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kavga ihbarına gelen polise pasta sürprizi

Kavga ihbarına gelen polise pasta sürprizi

ihbar yapılması

Polis Polis Ekipleri 

-polislerin olay yerine intikali
-pasta kesiminden detaylar
-açıklamalar genel detaylar

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- Çorum’da yapılan kavga ihbarına giden polis ekipleri, olay yerinde pasta sürprizi ile karşılaştı. Çorum'un merkez Yeniyol Mahallesi Muhtarı Seydi Demiray, 155 Polis İmdat Hattı’nı arayıp muhtarlık yanında iki grup arasında kavga olduğu ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken mahalleliler de beklemeye başladı.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kendileri için hazırlanan sürprizle karşılaşınca kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Muhtar Demiray, kısa sürede olay yerine gelen ekiplere kavga olmadığını, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıl dönümü dolayısıyla sürpriz yapmak için ihbarda bulunduklarını söyledi.

Polis ekipleri daha sonra Demiray ve azalarıyla birlikte hazırlanan pasta kesti. Sürpriz karşısında şaşıran polis ekipleri Demiray’a teşekkür etti. Polisler, kavga anonsu diye geldikleri olay yerinde güzel bir sürprizle karşılaştıklarını belirterek, birden fazla duyguyu bir arada yaşadıklarını ifade etti.
(MMY-KA
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