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KASTAMONU - Uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
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26 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
KASTAMONU - Uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

KASTAMONU - Uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

- Ekiplerin uçuruma devrilen otomobilin sürücüsünün cesedini taşıması - Ekiplerin sürücünğn cesedini ambulansa koyması Kastamonu 'da uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybettiKASTAMONU (AA) - Kastamonu 'nun İnebolu ilçesinde 200 metrelik uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.Alınan bilgiye göre, Seher Akın'ın kullandığı otomobil, Çuhadaroğlu mevkisinde 200 metre derinliğindeki uçuruma devrildi.Bölgenin ormanlık ve dağlık olması nedeniyle otomobile ulaşılamadı. Bunun üzerine olay yerine gelen UMKE, AFAD, JAK ve İnebolu İtfaiye ekiplerinin erişebildiği sürücü Akın'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.Çevrede yapılan aramalarda olay yerinde başka kimsenin olmadığının tespit edilmesinin ardından ekipler, Akın'ın cansız bedenini bulunduğu yerden çıkararak ambulansa kadar taşıdı.Akın'ın cesedi İnebolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bild Ormanlı 

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