Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
KASTAMONU - Mardin'deki trafik kazasında hayatını kaybeden Büşra öğretmen toprağa verildi

KASTAMONU - Mardin'deki trafik kazasında hayatını kaybeden Büşra öğretmen toprağa verildi

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un gelişi ve taziyede bulunması - Büşra Yıldız'ın cenaze namazının kılınması - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarıMardin'deki trafik kazasında hayatını kaybeden Büşra öğretmen toprağa verildi - Kastamonu'daki cenaze törenine Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da katıldıKASTAMONU (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırlarken hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden 2 öğretmenden Büşra Yıldız'ın (27) cenazesi Kastamonu'da toprağa verildi.

Cenaze Trafik Kazası Öğretmen Cenaze Namazı 

İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement