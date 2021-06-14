KASTAMONU - Mardin'deki trafik kazasında hayatını kaybeden Büşra öğretmen toprağa verildi
- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un gelişi ve taziyede bulunması - Büşra Yıldız'ın cenaze namazının kılınması - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarıMardin'deki trafik kazasında hayatını kaybeden Büşra öğretmen toprağa verildi - Kastamonu'daki cenaze törenine Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da katıldıKASTAMONU (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırlarken hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden 2 öğretmenden Büşra Yıldız'ın (27) cenazesi Kastamonu'da toprağa verildi.
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