Kastamonu'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı
- Operasyondan detaylar - Evlerde arama yapılması - Ele geçirilen malzemelerKASTAMONU (AA) - Kastamonu 'nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 7 kişi yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 13 ayrı ikamete eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek, 14,57 gram metamfetamin, 41 sentetik uyuşturucu ve 16 fişek ele geçirildi.Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.
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