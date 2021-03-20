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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
KASTAMONU - 3 aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı

KASTAMONU - 3 aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı

- Kaza yapan otobüsler - Ekiplerin çalışmaları - Tarfik akışı Kastamonu 'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandıKASTAMONU (AA) - Kastamonu 'nun Tosya ilçesinde, 2 otobüs ile otomobillin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.Ortalıca köyü kavşağında, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 EBR 27 plakalı otomobil ile Gökhan Yeşilırmak idaresindeki 60 ES 800 plakalı otobüs ve Hüseyin Kahraman'ın kullandığı 34 DSN 319 plakalı otobüs çarpıştı.Kazada, araçlardaki Sedat Elevli, Mustafa Semih Büyükünal, Emine Çam, Nedime Çam, Meryem Uru, Makbule Üste ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan D - 100 kara yolu Samsun - İstanbul istikametinde yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.Karayolları ve Tosya Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri tarafından temizlenen yol tekrar ulaşıma açıldı.

Trafik Kazası 

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