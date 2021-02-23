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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Kasası aşırı yük dolu olan kamyonetin tehlikeli yolculuğu kamerada

Kasası aşırı yük dolu olan kamyonetin tehlikeli yolculuğu kamerada

SEYİR HALİNDEKİ KAMYONDAN GÖRÜNTÜLER

( İSTANBUL ) - (ÖZEL)Kasası aşırı yük dolu olan kamyonetin tehlikeli yolculuğu kamerada İSTANBUL

Asad Kamera Cep Telefonu 


- Kartal’da kasasında aşırı yükle ilerleyen kamyonet kazaya davetiye çıkarttı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kameralarına böyle yansıdı. Kartal Soğanlık Mahallesi Balıkesir Caddesi üzerine doğru seyir halinde olan kamyonet sürücüsünün kasasına aşırı yüklediği straforlar adeta kazaya davetiye çıkarttı. Kasadaki straforların aşırı rüzgar nedeniyle de her an devrilecek gibi durması trafikteki diğer sürücülerin panik olmasına neden olurken, kamyonet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. (ASK-
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