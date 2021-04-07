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07 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kartal'da miras kavgasında ölen 4 kişinin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Kartal'da miras kavgasında ölen 4 kişinin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Cenazelerin çıkışı

Hastane Cenaze Karya Miras Kavgası 

-Maktul fotoğrafları
-Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kartal'da miras meselesi yüzünden çıkan kavgada akrabası tarafından öldürülen 4 kişinin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Olay dün Kartal Cevizli Mahallesi Kastamonu Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında miras meselesi yüzünden anlaşmazlık bulunan aile üyeleri burada bir avukatlık bürosunda buluşmuş, kısa sürede büyüyen kavgada Sakarya'da muhtar olarak görev yapan Ahmet Salih B. akrabalarına ateş açmıştı. Açılan ateş sonucunda Haluk Onat, Kebire Esra Aymutlu, Ayşe Ece Aymutlu olay yerinde hayatını kaybederken, Ahmet Nuri Onat ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Olayda ağır yaralan Arzu Onat'ın ise hastanede tedavisi devam ediyor. Olayda hayatını kaybeden Haluk Onat, Kebire Esra Aymutlu, Ayşe Ece Aymutlu, Ahmet Nuri Onat’ın cenazeleri Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsilerinin ardından defnedilmek üzere ailelerine teslim edildi.
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