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07 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kartal’da miras kavgası yüzünden 4 akrabasını öldüren muhtar tutuklandı

Kartal’da miras kavgası yüzünden 4 akrabasını öldüren muhtar tutuklandı

Arşiv görüntüler

( İSTANBUL )- Şüpheli susma hakkını kullandı-Şahsın korona virüs testi pozitif çıktı İSTANBUL

Hastane Akalan Miras Kavgası Avcılık Polis Ekipleri 


- Kartal’da miras konusunda tartıştığı akrabalarına kurşun yağdırarak 4 kişinin ölümüne neden olan Ahmet Salih B., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli sorgusunda susma hakkını kullanarak ifade vermezken, şüphelinin korona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Kartal’da dün meydana gelen olayda, bir avukatlık ofisinde buluşan aile üyeleri arasında miras konusu yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte Yalova’nın Armutlu İlçesi 50. Yıl Mahallesinde muhtar olan Ahmet Salih B. silahını çıkararak dayısının çocuklarına kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan Haluk Onat(58), Kebire Esra Ay Mutlu(54) ve Ayşe Ece Ay Mutlu(26) olay yerinde hayatını kaybederken, Ahmet Nuri Onat(63) ise hastanede yaşamını yitirdi. Olayda yaralanan Arzu Onat(56) hastanede tedavi altına alındı. Susma hakkını kullandı Olayın ardından kaçan şüpheli Ahmet Salih B., polis ekiplerince Yalova’da yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Şüpheli savcılıktaki sorgusunda susma hakkını kullanarak ifade vermedi. Tutuklandı Anadolu 10. Sulh Ceza Hakimliği, bilgi sahibi olarak ifadesi alınan avukatın şüphelinin belinden silahını çıkartarak ateş ettiğini, maktulleri vurduğunu beyan ettiğini tutanağa geçirdi. Dosyada bulunan kamera görüntülerinde, şüphelinin olay yerine geldiğinin, sonrasında çıkarak uzaklaştığının tespit edildiği, yine şüphelinin silahla birlikte yakalandığını belirten mahkeme, şüphelinin “kasten öldürme” suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir somut delillerin bulunması, kaçma şüphesinin olmasını göz önünde bulundurarak şüphelinin tutuklanmasına hükmetti. Öte yandan, şüpheli Ahmet Salih B.’nın korona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. (GE-CGK-
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