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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Kartal Belediyesi ekipleri yaşlı çifti aşı randevusuna yetiştirdi

Kartal Belediyesi ekipleri yaşlı çifti aşı randevusuna yetiştirdi

Başkanın telefon konuşması

Karla Mücadele Sağlık Ocağı Harekete Geç Yaşlı Çift Irak 

-yaşlı çifte ekiplerin yardımı
-yaşlı çiftin araca binmesi

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, belediye bünyesinde karla mücadele kapsamında oluşturulan kriz masasının mesaisine katılarak ekipleri yoğun çalışmalarında yalnız bırakmadı. Vatandaşlardan gelen çağrıları yanıtlayan Başkan Gökhan Yüksel, sağlık ocağına yetişmeye çalışan yaşlı çifte ulaşım desteği sağladı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de Kriz masası ekiplerinin yoğun çalışmasına katılarak onlara destek olmak amacı ile vatandaşlardan gelen çağrıları yanıtladı. Bu sırada eşi için aşı randevusu alan Fevzi Durmuş (80) adlı yaşlı bir vatandaş ile konuşan Başkan Gökhan Yüksel, vatandaşın yollarındaki buzlanma sebebi ile aşı randevusuna gidemeyeceklerini, bunun için yardım istediklerini söylemesi üzerine Durmuş çiftini aşı randevularına yetiştirme sözü verdi. Ekiplerin hazırlıklarını yaptıklarını belirten Başkan Yüksel, Fevzi Durmuş’a hiç endişelenmemesini, yaşadıkları Uğur Mumcu’daki sokağı açacaklarını, kendisi ve eşini de güvenli bir şekilde evden alıp aşı için sağlık ocağına yetiştireceklerini ve daha sonra tekrar evlerine güvenli bir şekilde bırakacaklarını söyledi.

Yapılan görüşmenin ardından harekete geçen ekipler, yaşlı çiftin sokağına giderek hem kapanan yolu açtı hem de tuzlama çalışmaları yürüttü. Yaşlı çifti evlerinden alarak aşı olmaları için sağlık ocağına ulaştıran ekipler, ardından çiftin tekrar güvenli bir şekilde evlerine dönmelerini sağladı. Durumlarının iyi olduğunu belirten Durmuş çifti, yardımlarından dolayı Kartal Belediyesi’ne ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'e teşekkür etti.
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