Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Karslı serebral palsi hastası Selin Aksoy, Atatürk sevgisini yazdığı şiirle anlattı

Karslı serebral palsi hastası Selin Aksoy, Atatürk sevgisini yazdığı şiirle anlattı

- Selin Öykü Aksoy'a çiçek hediye edilmesi - Selin Öykü Aksoy'un yazdığı şiiri okuması - Anne Çiğdem Aksoy ile röportaj Kars lı serebral palsi (beyin felci) hastası Selin Öykü Aksoy, yüreğindeki Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk sevgisini yazdığı şiirle dile getirdi.Arpaçay ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Aksoy, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yılında, Atatürk sevgisini yazdığı şiirle anlattı.Aksoy, şiirini evinde ağırladığı gazetecilere okuduktan sonra yaptığı açıklamada, her 10 Kasım'da büyük üzüntü yaşadığını söyledi.

Atatürk'e hayranlığını dile getiren Aksoy, ardından yazdığı şiiri coşkuyla okudu.Anne Çiğdem Aksoy da kızının Mustafa Kemal Atatürk'e hayranlığını yazdığı şiirle 10 Kasım'da anlatmak istediğini belirterek, "Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 82. yıl dönümünde anıyoruz. Atatürk rahat uyusun, arkasında böyle neferleri var, devrimlerini yaşatacaklar." dedi.

Devrim 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement