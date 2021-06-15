Kars’ta ahıra giren kurt 20 koyunu telef etti

-Yaralı koyunlardan detaylar

-Koyun sahibi Şevki Kuş'un konuşması

-Muhtar Fermani Bay'ın konuşması



( KARS - 2) KARS



- Kars’ta bir vatandaşa ait ahıra giren kurt, 20 koyunu telef ederken, 7 koyunu da yaraladı. Kars merkez Halitpaşa Mahallesi’nde hayvancılık yapan Şevki Kuş, akşam koyunlarını bir kısmını ahıra, bir kısmını da ağıla koydu. Gece koyunların meleme seslerinden durumu fark eden Şevki Kuş, dışarı çıktı. Gördüğü manzara karşısında ne yapacağını şaşıran Kuş, hayvanlarına kurdun saldırdığını fark etti. Komşularında hemen duruma müdahale etmesiyle kurt bölgeden kaçarak uzaklaştı. “Evde uyuyordum meleme sesine çıktım” Koyunlarına kurdun saldırdığını ifade eden Şevki Kuş, “Gece ben uyuyordum. Kalktım kurt sürünün içerisine girmiş, müdahale edemedim. 23 koyunu telef etti. Bende şaşırdım. 22 senedir buradayım. Böyle bir şey görmedim. Gece katlım kurt içerisine girmiş, hepsini böyle bırakmış. Zararım çok” dedi.

Yaşanan olay karşısında şaşkın olduklarını belirten Halitpaşa Mahallesi Muhtarı Fermani Bay, “Komşum yürüyemiyor. Bunun varı yoku buydu. Buda elinden gitti, sigortası yok, bir emeklisi yok. Sadece hayvanlara bakıyordu. En az 50-60 bin lira zararı var” diye konuştu.

Şevki Kuş’a ait koyunlara saldıran kurt, 20 koyunu telef etti. Yaklaşık 7 koyunu da yaraladı. Kurtların saldırdığı koyunlar komşuları dehşete düşürdü. KRS-

