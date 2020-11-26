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26 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
KARS - Soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor

KARS - Soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor

- Kırağı tutan araç camları - Araç camlarındaki kırağı temizleyen vatandaşlar - Kent sakinlerinden Yavuz Fosforlu ile röportaj - Kırağı tutan bitkiler - Esnaf Ali Karakelle ile röportaj - Battaniye ile örtülmüş araç camları - Sokak hayvanları Kars 'ta soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyorKARS (AA) - Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 9 derece ölçüldüğü Kars 'ta, soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.Soğuklar nedeniyle kentteki araç ve iş yerlerinin camları buz tuttu. Vatandaşlar buzla kaplanan camları kazıyarak temizledi.Sıcaklıkların gece sıfırın altında 9 dereceye düştüğü kentte insanlar üzerine battaniye örterek araçlarını soğuklardan korudu.Kent sakinlerinden Yavuz Fosforlu, AA muhabirine, havaların soğuduğunu belirterek, "Sabah kalktığımda aracı zor çalıştırdım. Aracın bütün camları buz tutmuş, hiçbir yer görünmüyor. Araç biraz daha ısınıp kendine geldiğinde önümü görebilmek için camların buzunu kazıyacağım. Kar yağdığında daha da zor olacak, o zaman araçları çalıştırmak daha da güç olacak." dedi.
Esnaf Ali Karakelle de Kars 'ta kışın uzun geçtiğini ve soğukla mücadeleye alışkın olduklarını dile getirdi.

Muhabir Uttu Hayvan 

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