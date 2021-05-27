Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kars merkezli PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınanlardan 3'ü serbest bırakıldı

Kars merkezli PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınanlardan 3'ü serbest bırakıldı

- Operasyon anı - Zanlıların emniyetten çıkışıKARS (AA) - Kars ve Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü serbest bırakıldı. Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerini tespit etmek amacıyla düzenlediği operasyonda gözaltına alınan Ö.E.D, F.L ve M.T.B'nin emniyetteki işlemi tamamladı.Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki A.G ve T.Y'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor. Kars merkez, Digor ilçesi ve Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 25 Mayıs'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 kişi gözaltına alınmıştı.

Adli Kontrol Terör Örgütü Irak Trol 

İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement