Kars merkezli PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınanlardan 3'ü serbest bırakıldı
- Operasyon anı - Zanlıların emniyetten çıkışıKARS (AA) - Kars ve Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü serbest bırakıldı. Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerini tespit etmek amacıyla düzenlediği operasyonda gözaltına alınan Ö.E.D, F.L ve M.T.B'nin emniyetteki işlemi tamamladı.Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki A.G ve T.Y'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor. Kars merkez, Digor ilçesi ve Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 25 Mayıs'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 kişi gözaltına alınmıştı.
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