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26 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
KARS - Mahalleye inen bozayıların yiyecek arayışı güvenlik kamerasında

KARS - Mahalleye inen bozayıların yiyecek arayışı güvenlik kamerasında

- Bozayıların TOKİ bölgesinde gemleri - Arabaların üzerine, evlerin balkonlarına tırmanışı Kars 'ta mahalleye inen bozayıların yiyecek arayışı güvenlik kamerasındaKARS(AA) - Kars 'ın Sarıkamış ilçesinde mahalleye inen bozayıların yiyecek arayışı güvenlik kamerasına yansıdı.Sarıçam ormanlarına yakın TOKİ bölgesindeki İnönü Mahallesi'ne gece saatlerinde inen bozayılar, yiyecek arayışına girdi.Mahalledeki balkonlara tırmanmaya çalışan ve bir aracın üzerine çıkan bozayılar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.Beyaza bürünen ilçede yiyecek arayan bozayılar daha sonra gözden kayboldu.

Kamera Güvenlik Kamerası Gesi 

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