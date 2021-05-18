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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
KARS - Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi yaban hayvanlarına şifa dağıtıyor

KARS - Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi yaban hayvanlarına şifa dağıtıyor

- Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bakımı yapılan hayvanlar - Yaban dağ keçileri "gölge" ve "bayram" - Merkezdeki kızılşahin, leylek ve diğer türler - Yaralı atmacaya müdahale edilmesi - Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü Kars Şube Müdürü Resul Gök ile röportaj - Merkez müdürü Metin Öğün ile röportajKafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi yaban hayvanlarına şifa dağıtıyor - Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü Kars Şube Müdürü Resul Gök: - "2020 yılından bu yana merkezimize 380 yaban hayvanı geldi, bunlardan 200'e yakını şifa bulup doğal ortamına bırakıldı. Merkezimizde şu anda 21 yaban hayvanı var, bunlar kurt, yaban keçisi, şahin, atmaca gibi hayvanlar ve tedavileri devam ediyor"KARS (AA) - CÜNEYT ÇELİK - Kars 'taki Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi, Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgesindeki 10 ilde bitkin ya da yaralı halde bulunan yaban hayvanlarının şifa kapısı oluyor.Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 13 Bölge Müdürlüğüne bağlı hizmet veren, Kafkas Üniversitesi yerleşkesindeki merkezde, idari, klinik ve rehabilitasyon bölümleri bulunuyor.Bozayı, vaşak, tilki, kurt, karaca, dağ keçisi, kaya kartalı, kızıl şahin gibi birçok yaban hayvanının tedavi edildikten sonra doğaya salındığı merkez, Kars 'ın yanı sıra Erzurum, Gümüşhane, Erzincan, Bingöl, Bayburt, Artvin, Ardahan, Ağrı ve Iğdır'a hizmet veriyor.Erzurum ve Erzincan'da doğada bitkin halde bulunan "Gölge" ve "Bayram" adı verilen dağ keçileri de özenle bakıldıkları bu merkezin maskotu haline geldi. - "Geçtiğimiz yıl tedavi edilen 200 yaban hayvanı doğaya salındı"Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü Kars Şube Müdürü Resul Gök, AA muhabirine, Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nin Kars ve çevre illerden gelen yaralı hayvanların kurtarılması için hizmet verdiğini söyledi.

Merkezde Artvin, Rize, Ağrı, Erzincan ve Erzurum gibi illerden getirilen birçok yaban hayvanının şifa bulduğunu ifade eden Gök, "2020 yılından bu yana merkezimize 380 yaban hayvanı geldi, bunlardan 200'e yakını şifa bulup doğal ortamına bırakıldı. Merkezimizde şu anda 21 yaban hayvanı var, bunlar kurt, yaban keçisi, şahin, atmaca gibi hayvanlar ve tedavileri devam ediyor. Bunlar da tedavilerinin ardından doğaya salınacak." dedi.
Merkez müdürü Metin Öğün de hayvanların tedavilerinin ardından bulundukları ortamda doğaya salındığını anlattı.Bazı hayvanlarda silah yarasına rastladıklarını dile getiren Öğün, şunları kaydetti:"Bazı vatandaşların doğaya bıraktığı yiyeceklerden hayvanlar zehirleniyor, bunlara da dikkat edilmesi lazım. Biyolojik çeşitliliği bakımından Kars dünyada sayılı illerden birisi, burada göç yolu üzerinde bulunmamız nedeniyle göç yolundaki hayvanları korumak lazım. Bu biyolojik çeşitliliği gelecek nesillere aktarmak için bu hayvanları korunması gerekir. Araç çarpması sonucu gelen yaralanma olayları için ekolojik köprüler oluşturulmaya çalışılıyor. Bu köprüler yardımıyla hayvanların trafiğe açık bölgelerde daha rahat geçmesi sağlanıyor. Burada çalışan arkadaşlar canı gönülden çalışıyorlar."

Rehabilitasyon Ekolojik Biyoloji Dağ Keçisi Yaban Keçisi 

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