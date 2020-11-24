KARS - Doğu'da soğuk hava nedeniyle dereler ile araç ve evlerin camları buz tuttu
- Yolda ilerleyen araçlar - Karlı manzara - Buz sarkıtları - Buz tutmuş bitkilerDoğu'da soğuk hava nedeniyle dereler ile araç ve evlerin camları buz tuttuKARS (AA) - Kars , Ardahan ve Ağrı'da soğuk hava, hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının gece sıfırın altına düştüğü kentlerden Kars 'ta, bazı araç ve iş yerlerinin camları kırağı tuttu.Vatandaşlar kırağı ile kaplanan camları kazıyarak temizledi. Soğuk hava nedeniyle bazı vatandaşlar araçlarını battaniye ile örttü. Vatandaşlardan Yüksel Bilgir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, soğuk havanın, etkisini göstermeye başladığını ifade ederek, "Akşamları çok soğuk oluyor, artık kış geldi. Sabah erkenden kalkıyoruz çünkü işe gidebilmek için donan araç camlarımızı kazımamız lazım. Bazen o kadar soğuk oluyor ki aracın kapıları bile donuyor. Kış çilemiz başladı, kış boyu hayatımız böyle sürecek." dedi. Sarıkamış ilçesinde de bazı vatandaşlar soğuk hava nedeniyle arabalarını, üzerine battaniye ve örtü sererek soğuktan korumaya çalıştı. Araba ve evlerin camları ile bitkiler buz tuttu. İlçedeki soğuk hava nedeniyle bina çatılarında buz sarkıtları oluştu. Kar yağışının ardından beyaza bürünen Türkiye'nin en yüksek rakımlı dağı Ağrı ile sonbaharın son günlerini yaşayan, Kars 'taki UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Ani Ören Yeri'nin görüntüsünün birleşmesi güzel manzara oluşturdu.
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