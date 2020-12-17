Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Kargo şirketine gönderilen 1 ton sahte içki ele geçirildi

Kargo şirketine gönderilen 1 ton sahte içki ele geçirildi

sahte içkilerden detaylar

Argo Polis Sahte İçki Polis Ekipleri 

-polisin içkileri taşıması

( BURSA )- Bursa'da sahte içki faciasının yankıları sürerken, polis ekiplerinin tiziz çalışması sonucu 1 ton daha sahte alkol ele geçirildi BURSA

- Bursa’da sahte içki faciasından sonra operasyonlarını sıklaştıran polisler tutuklanan Uğur K. adına gönderilen 1 ton içkiye el koydu. Edinilen bilgiye göre, Bursa’da 3 kişinin ölümüne sebep olan sahte içki faciasında tutuklanan Uğur K. adına Çorlu’dan Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi Menekşe apartmanı altındaki kargo şirketine gönderilen 1 ton sahte içkiye el konuldu. Daha önceki operasyonlarda da 200 litreyi aşkın sahte alkol polis tarafından ele geçirilmişti. Polisin titiz çalışması sonucunda Uğur K. ve Erhan O. tutuklanmıştı. Mesut G. isimli şüpheli gözaltına alınmış, gözaltında bulunan Muhammed H. ve Birkan B. için de ekstra gözaltı süresi istenmişti.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement