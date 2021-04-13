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13 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Karda ayak izleri takip edilerek bulundular... 400 metre bakır kablo çalan 4 kişi tutuklandı

Karda ayak izleri takip edilerek bulundular... 400 metre bakır kablo çalan 4 kişi tutuklandı

Çalınan kabloların çekilmesi

Jandarma Akalan Ormanlı Hırsız 

-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi
-Detaylar

( KASTAMONU )- Kablo hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 4 kişi tutuklandı KASTAMONU

- Tokat’tan Kastamonu’ya gelerek 400 metre bakır kablo çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli şahıs, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elmayakası köyü mevkiinde telefon hatlarının kesilerek kabloların çalındığı ihbarını aldı. İhbarı değerlendiren jandarma ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede, kabloların çalındığı alana 500 metre mesafede 60 AC plakalı kamyonetin içinde bir kişinin bulunduğunu belirledi. Ekipler, çevrede yaptıkları aramada Türk Telekom’a ait 400 metre bakır kabloları rulo halinde bularak, bir şüpheli şahsı da gözaltına aldı. Jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında olay yerinden ormanlık arazi içine doğru yaklaşık 3 kilometre alanda kar üzerindeki ayak izleri takip edilerek, 3 şüpheli daha yakalandı. Jandarma ekiplerince çevrede yapılan aramada ise 400 metre bakır kablo ile 1 adet kablo kesme makası, 1 adet spiral kesim aleti, 1 adet tırmanma aparatı ve 15 metre halat ile 3 çift eldiven ele geçirildi. Tokat’tan geldikleri belirlenen şüpheliler A.B, O.N, S.D. ve H.Ç, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu. (Vİ-
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