Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Karayolundaki kavganın sebebi “ Başlık Parası” çıktı, 7 şahıs yakalandı

Karayolundaki kavganın sebebi “ Başlık Parası” çıktı, 7 şahıs yakalandı

arşiv

Bild Akalan Cep Telefonu 

-Karayolundaki kavga anları cep telefonu görüntüsü

( BİNGÖL ) BİNGÖL

- Bingöl-Muş Karayolunda iki grup arasında çıkan kavganın başlık parası yüzünden olduğu öğrenilirken, 1 kişinin yaralandığı 7 kişinin ise yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “26.05.2021 günü saat 14.00 sıralarında Bingöl-Muş Karayolu üzeri Bingöl Otogarı yanında meydana gelen Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs-Tehdit Ve Hakaret olayı ile ilgili olarak yapılan araştırmalar da kavga eden şahısların iki grup olduğu, 1.grubun (İ.M.), (A.M.), (A.M.) ve (A.E.) isimli, 2.grubun (F.M.), (T.M.), (K.M.), (Z.M.), (N.M.), (B.M.) ve (S.M.) isimli şahıslardan oluşan iki aile olduğu, şahısların akraba oldukları, başlık parası yüzünden Muş ilinden gelerek birbirlerini darp ettikleri, olayda 1.grupta bulunan (A.E.) isimli şahsın kafasından yaralanarak tedavisi için Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldığı ve şahsın hayati tehlikesinin devam etmekte olduğu tespit edilmiştir” denildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet-Ahlak Büro Amirliğince yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli 7 şahsın açık kimlikleri tespit edilmiş, daha sonra Muş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri ile yapılan ortak çalışmada 7 şüpheli şahıs aynı gün Muş il Merkezinde yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement