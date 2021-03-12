Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Karayolunda dehşet: Minibüsün önünü kesip sürücüyü bıçakladıkları anlar kamerada

Karayolunda dehşet: Minibüsün önünü kesip sürücüyü bıçakladıkları anlar kamerada

Olay anı

( SAMSUN ) SAMSUN

İlk Müdahale Kamera Saldırı 


- Samsun’da karayolunda seyir halindeki minibüsü durduran saldırganlar, araç sürücüsünü bıçaklayıp darp ettiler. Olay, Samsun’un Terme ilçesi Akçay mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu karayolunda seyir etmekte olan A.C. idaresindeki 55 ACB 354 plakalı minibüs bir grup tarafından yolu kesilerek durduruldu. Araçtan inen kimliği belirsiz 4 kişi yol ortasında 46 yaşındaki A.C.’yi bıçaklayarak darp ettiler. Saldırıda 7 yerinden bıçaklanan A.C., çevredeki vatandaşlar tarafından Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı A.C. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Bıçaklı saldırı olayı karayolundaki vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi. (İCÇ-SLH-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
İstanbulda nefes kesen operasyonİstanbulda nefes kesen operasyon
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Bu Güne Kadar Yumruk Yiyen SiyasetçilerBu Güne Kadar Yumruk Yiyen Siyasetçiler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement