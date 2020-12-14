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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Karantinayı bozan emekli imam pazar alışverişinde yakalandı, savunması pes dedirtti: “Haberim yoktu'

Karantinayı bozan emekli imam pazar alışverişinde yakalandı, savunması pes dedirtti: “Haberim yoktu'

İMAMIN ZABITA VE POLİS EKİPLERİYLE DİYALOĞU

Alışveriş Para Cezası Pazar Alışverişi Semt Pazarı Polis Ekipleri 

-İMAMIN MUHABİRE CEVABI
-PAZAR YERİ GİRİŞİNDE ZABITA VE POLİS EKİPLERİNİN GÖRÜNTÜSÜ

( TEKİRDAĞ ) Karantinayı bozan emekli imam pazar alışverişinde yakalandı, savunması pes dedirtti: “Haberim yoktu” TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde karantina süresini ihlal ederek, pazar alışverişine çıkan emekli imam, HES kodu uygulaması yapan zabıta ekipleri tarafından semt pazarında durduruldu. Korona virüs kurallarını ihlal ettiği için 3 bin 150 lira para cezası kesilen İ.Ö., “Ben ayrı yerde yaşıyorum, haberim yoktu” diye konuştu.
İlçe merkezinde ikamet eden emekli imam İ.Ö., pazar arabasıyla evinden çıkarak semt pazarında alışveriş yapmak istedi. Hafta başı kurulan pazar yeri girişinde HES kodu denetimi yapan Malkara Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, İ.Ö’nün HES kodu incelemesinin ‘Riskli’ uyarısı verdiğini belirledi. Korona virüs testinin negatif olduğu ancak temaslı olduğu ve evde izole süresinin henüz bitmediği ortaya çıkan İ.Ö. olay yerine gelen polis ekiplerince evine götürüldü. "Bir daha dışarı çıkmayacağım" Polis tarafından korona virüs kurallarını ihlal ettiği için 3 bin 150 lira para cezası kesilen İ.Ö., muhabirin, “Evde kalmanız gerekmiyor mu?” sorusuna ise, “Ben ayrı yerde yaşıyorum, haberim yoktu. Bir daha artık dışarı çıkmam” şeklinde cevap verdi. (HT-
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