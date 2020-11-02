Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Karantinası bitti sanıp su faturası ödemeye gelince yakalandı

Karantinası bitti sanıp su faturası ödemeye gelince yakalandı

Polisin şahsısla konuşması

Polis Karantina Bild Akalan Su Faturası 

-Şahıstan ve belediyeden görüntü
-Belediye girişinde bekleyen şahsıtan görüntü
-Polisin imza attırması
-Mehmet G. ile röp.
-Şahsın polis otosuna bindirilmesi ve aracın hareket etmesi

( KARABÜK ) KARABÜK

- Covid-19 sebebiyle evinde karantinada olan ve süresinin bitmesine saatler kala belediyeye su faturasını ödemeye gelen bir kişi, HES kodu sayesinde yakalanarak polis otosu ile karantina yurduna sevk edildi. Karabük'te korona virüs nedeniyle evinde karantina da olan Mehmet G. isimli şahıs, normal şartlarda akşam saatlerinde dolacak olan karantinasını ihlal ederek su faturasını ödemek için Karabük Belediyesine geldi. HES Kodu uygulaması nedeniyle belediye girişinde sorgusu yapılan Mehmet G.'nin karantinada olduğunu belirleyen belediye güvenlik görevlileri durumu 112 ekiplerine ve polise bildirildi.
Belediye girişinde polis nezaretinde bekletilen şahıs ambulansların yoğun olması sebebiyle polis otosu ile alınarak Katip Çelebi yurduna getirilerek yeniden karantinaya alındı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı