Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Karantinadan kaçıp olay çıkaran alkollü şahıs, polise tükürüp “korktun mu?” dedi

Karantinadan kaçıp olay çıkaran alkollü şahıs, polise tükürüp “korktun mu?” dedi

Hastane önünden polis aracı ve polislerden genel ve detay

Polis Aracı Karantina Para Cezası Sağlık Raporu Hastane Bahçesi 

-Şahsın hastane çevresinde gezmesi ve polisin uyarıları
-Ayakta güçlük çeken şahsın uyarıları dikkate almaması
-Şahıstan detay görüntüler
-Şahsın polisin yüzüne öksürmesi (1.14 saniyede)
-Polisin şahsı taksiye bindirmesi
-Künefeciden camların kırık olduğu detay görüntüler
-Ahmet Oğuzcan foto

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde görenleri şoke eden bir olay yaşandı. Pazarcı Mahallesinde hizmet veren bir künefecinin işletmeciliğini yapan 3 kardeşten biri olan Ahmet Oğuzcan, dün saat 20.00 sıralarında işyerine giderek kardeşi İsmail Oğuzcan ile tartıştı. Alkollü olduğu görülen Ahmet Oğuzcan, tartışmanın ardından künefe dükkanının camlarını kırıp arbede çıkardı. Polisin olay yerine gelmesiyle göz altına alınan Ahmet Oğuzcan, sağlık raporu almak için Gazipaşa Devlet Hastanesine götürüldü. Buradan Oğuzcan’ın Covid olduğu ve karantinada bulunması gerektiği, ayrıca 2.15 promil alkollü olduğu öğrenildi. Test sonuçları beklenirken, polisin tüm uyarılarına rağmen çoğu zaman maskesini çıkararak hastane bahçesinde cirit atan Oğuzcan, Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürünün yanına çağrılmasını istedi. Ayakta durmakta güçlük çektiği gözlenen, polisin uyarılarını dikkate almayarak polise yaklaşmak için hamleler yapan Oğuzcan, polisin üzerine maskesi çenesinin altında defalarca öksürerek, “Korktun mu? Korkma oğlum, Allah’tan kork” dedi.
Kontrollerin ardından karantinadan kaçan şahsa 3 bin 150 TL para cezası yazılarak hakkında adli işlem başlatıldı. Daha önce de defalarca benzer olaylara karıştığı anlaşılan 2.15 promil alkollü ve Covid olan şahıs, ailesine teslim edildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralıİzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralı
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement