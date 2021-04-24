Karantinadan kaçıp olay çıkaran alkollü şahıs, polise tükürüp “korktun mu?” dedi

-Şahsın hastane çevresinde gezmesi ve polisin uyarıları

-Ayakta güçlük çeken şahsın uyarıları dikkate almaması

-Şahıstan detay görüntüler

-Şahsın polisin yüzüne öksürmesi (1.14 saniyede)

-Polisin şahsı taksiye bindirmesi

-Künefeciden camların kırık olduğu detay görüntüler

-Ahmet Oğuzcan foto



( ANTALYA ) ANTALYA



- Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde görenleri şoke eden bir olay yaşandı. Pazarcı Mahallesinde hizmet veren bir künefecinin işletmeciliğini yapan 3 kardeşten biri olan Ahmet Oğuzcan, dün saat 20.00 sıralarında işyerine giderek kardeşi İsmail Oğuzcan ile tartıştı. Alkollü olduğu görülen Ahmet Oğuzcan, tartışmanın ardından künefe dükkanının camlarını kırıp arbede çıkardı. Polisin olay yerine gelmesiyle göz altına alınan Ahmet Oğuzcan, sağlık raporu almak için Gazipaşa Devlet Hastanesine götürüldü. Buradan Oğuzcan’ın Covid olduğu ve karantinada bulunması gerektiği, ayrıca 2.15 promil alkollü olduğu öğrenildi. Test sonuçları beklenirken, polisin tüm uyarılarına rağmen çoğu zaman maskesini çıkararak hastane bahçesinde cirit atan Oğuzcan, Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürünün yanına çağrılmasını istedi. Ayakta durmakta güçlük çektiği gözlenen, polisin uyarılarını dikkate almayarak polise yaklaşmak için hamleler yapan Oğuzcan, polisin üzerine maskesi çenesinin altında defalarca öksürerek, “Korktun mu? Korkma oğlum, Allah’tan kork” dedi.

Kontrollerin ardından karantinadan kaçan şahsa 3 bin 150 TL para cezası yazılarak hakkında adli işlem başlatıldı. Daha önce de defalarca benzer olaylara karıştığı anlaşılan 2.15 promil alkollü ve Covid olan şahıs, ailesine teslim edildi.



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