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26 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Karantina sürelerinin bitmesine 3 saat kala polis uygulamasında yakalandılar

Karantina sürelerinin bitmesine 3 saat kala polis uygulamasında yakalandılar

- ÇİFTİN NAKİL ARACINA BİNDİRİLMESİ

Karantina Para Cezası Akalan Polis Ekipleri Yaşlı Çift 

-- EKİPLERİN ÇİFTİ YURDA GÖTÜRMESİ
-- POLİS EKİPLERİ UYGULAMA YAPMASI

( BOLU ) -- Yakalanan çift 14 gün yurtta kalacak BOLU

- Bolu’da, karantina sürelerinin bitmesine 3 saat kala otomobille seyir halindeyken polis ekiplerine yakalanan çift, 14 gün daha karantinada kalmaları için yurda yerleştirildi. Edinilen bilgiye göre, D-100 Karayolu Yumrukaya mevkiinde uygulama yapan polis ekipleri, Ankara istikametine seyir halinde olan bir otomobili durdurdu. Ekipler, araç sürücüsü ve araçta bulunan yolcular üzerinde Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu yaptı. Yapılan sorgulamada otomobilde yolcu olarak bulunan C.O. ve M.O. isimli çiftin korona virüs temaslı oldukları tespit edildi. Karantina sürelerinin bitmesine 3 saat kala kuralları ihlal eden yaşlı çift olay yerine gelen nakil aracıyla 14 gün boyunca karantinada kalacakları Abant İzzet Baysal Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Seyyide Nefise Öğrenci Yurdu’na götürüldü. Ayrıca, çifte karantina kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150’şer lira idari para cezası kesildi. (FC-ALI-
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