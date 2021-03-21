KARAMAN - Otomobil ile kamyonet çarpıştı, 6 kişi yaralandı
- Kaza yerinden görüntüler - Kaza yapan araçlar Karaman 'da otomobil ile kamyonet çarpıştı, 6 kişi yaralandıKARAMAN (AA) - Karaman 'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.İbrahim Y. (31) yönetimindeki 70 FT 907 plakalı kamyonet ile Kadir Ç. idaresindeki 70 AAV 108 plakalı otomobil, Karaman - Ermenek kara yolunun 12'nci kilometresinde çarpıştı.Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Burşah E. (30), Mehmet A. K. (13), Mustafa K. (38) ve Sülbiye B. (26) yaralandı. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet A.K'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
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