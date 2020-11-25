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25 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
KARAMAN - Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'ın teyzesinin cenazesi defnedildi

KARAMAN - Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'ın teyzesinin cenazesi defnedildi

- Cenaze namazı - Cenazenin götürülmesiHazine ve Maliye Bakanı Elvan'ın teyzesinin cenazesi memleketi Karaman 'da defnedildiKARAMAN (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın vefat eden teyzesi Sabire Elvan (85), Karaman 'ın Ermenek ilçesinde toprağa verildi.
Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Sabire Elvan'ın cenazesi, memleketi Karaman 'ın Ermenek ilçesine getirildi.
Elvan'ın cenazesi, Sipas Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi.Cenazeye, Ermenek Belediye Başkanı Atila Zorlu, AK Parti Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan, Elvan ailesinin yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Hastane Cenaze Cenaze Namazı 

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